愛盲基金會「愛盲樂團」的5位視障團員創作、伴奏，邀請到林志玲、任賢齊、黃子佼等11位藝人與8位視障音樂人共同獻「聲」，18日發布公益歌曲〈因為愛〉。林志玲雖遠在日本，仍心繫台灣6萬名視障朋友，透過財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會傳達愛的關懷。

林志玲親自錄製1段暖心引言：「這段日子大家都很辛苦，雖然疫情拉開了彼此的距離，但是只要相信愛，就能夠讓彼此的心更加靠近，請和我一起為所有視障朋友們加油！因為愛，你我並不孤單，一起走得更遠更踏實，因為我們有愛。」

林志玲溫柔親切的聲音，讓第一批聽到的視障者，當場感動得紅了眼眶，並表示：「疫情期間我們視障者的身心都像被困在黑暗中，外出看不到實聯制的QR碼，打疫苗的登記不會操作，困在家裡的時間久了，難免灰心喪志，但聽到志玲姊姊和這麼多熱心朋友帶給我們的鼓勵，讓我們覺得未來還是有希望。」

十五年來始終支持著愛盲的任賢齊，也利用短期回台工作的空檔，立即接下「護盲大使」的任務，親自錄製旁白：「我們一起努力，一起度過難關，走向陽光，因為我們有愛」，希望能帶給視障朋友面對困境的力量。

難得以落腮鬍造型亮相的黃子佼，演唱〈因為愛〉時特別投入：「一聽到歌詞旋律的當下，已被深深打動！」因此不但一口答應獻唱，更呼朋引伴「黃氏宗親會」一眾藝人好友齊獻愛心。

〈因為愛〉公益大合唱，邀請到在疫情爆發的第一時間就加入「護盲神隊友–演藝組」的藝人們共同協力完成。由黃子佼、林京燁KIM(那對夫妻)領軍，率周定緯、宇珊、黃豪平、陳大天、洪詩、張文綺、無尊等藝人，及徐百香、王俊傑、楊玉凡、愛盲樂團團員等視障音樂人隔空大合唱，在三級防疫警戒時，藝人們拋開偶包，即便素顏、居家造型簡單，仍全力義助愛盲完成這場全程零接觸、製作人隔空指導、藝人自行在家遠距完成影音錄製、編曲老師獨力後製串連的創舉。

愛盲基金會董事長謝邦俊表示：「非常感謝藝人朋友們克服防疫期間的萬難幫助愛盲，〈因為愛〉這首歌也再度證明了視障者的才華，今年是愛盲成立屆滿30周年，雖然因疫情造成許多打擊，但服務視障初衷不變，因為愛。」