美軍在撤離幾天後，阿富汗的防線立即土崩瓦解，這對於參與過反恐戰爭的美軍士兵來說當然感到難過，不過他們仍然自豪曾經為正確的事奮戰過。

《我們很強》(we arethe mighty)刊出一篇美軍戰士的心聲，「當我們看著塔利班奪取喀布爾時，我們仍應記住曾經有的成就。首先，我們在阿富汗戰爭中的奉獻是光榮與高尚的，或許最後的結果與期望有落差，但我們在真的履行了職責，在過去20年付出了全部。」

雖然不完美，但我們挽救了許多生命。我們給了阿富汗人民希望和機會，讓他們過上他們認為合適的生活，尤其是對兒童和婦女。我們去過那裡，並做出巨大犧牲。許多同袍無法回家，我們已經承擔了自由的代價。

當我回顧在阿富汗的服役歲月時，我遵循特種部隊的座右銘：De Oppresso Liber(解救被壓迫者)。我們勇敢的直面那些邪惡的強離，挽救那些弱者。

作為基層部隊成員，我們只能聽從命令而不制定政策，在戰爭後期，盡力協助阿富汗同伴，幫助他們訓練和戰鬥。然而如何讓他們取得為自己而戰的意志力，又是一項完全非常不同的任務。當我看著甘尼總統逃離阿富汗時，我很生氣，但我卻沒有更好的答案。我同情我曾經協助訓練的部隊，他們的犧牲似乎是徒勞的。

面對所有這些情緒，我必須提醒自己：悲傷、憤怒、困惑、沮喪這些情緒都可以，但是我們仍應為自己的付出感到自豪。