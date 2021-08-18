金門縣農試所規畫全島首座有機農業集團栽培專區，即以優先供應地區學校營養午餐為目標。（李金生攝）

楊鎮浯縣長關心學校營養午餐，強調要讓學子吃得健康，家長也可以放心。（李金生攝）

中央推動學校午餐全面採用國產可溯源食材，農糧署北區分署今跨海到金門舉辦說明會。縣府強調，目前在縣農試所規畫的全島首座有機農業集團栽培專區，即以優先供應地區學校營養午餐為目標，希望讓學子吃得健康，家長也可以放心。

農糧署北區分署及國教署委託成大人文社會科學中心團隊今天在縣府舉辦這項說明會，由農糧署北區分署副分署長林美華、縣府建設處長陳祥麟、教育處代理處長黃雅芬共同主持，邀請縣水試所、縣農會與地區各國中小午餐承辦人及食材供應商參加。

縣府說明，金門縣在2014年即試行推動學校採用在地的安全蔬菜，包括金湖國中、安瀾國小、多年國小等校，由縣府彙整安全農業示範戶的作物品項跟數量，再交由各校下訂，並由農民當天配送到各校廚房。2018年金門縣再納入國產可溯源食材試辦縣市之一，在農委會的協助下，有機蔬菜供應比率逐漸提高。

楊鎮浯縣長關心學子的健康、安全，指示縣府建設處大力推動有機農業，目前已在縣農業試驗所規畫面積廣達6.85公頃，全島第1座有機農業集團栽培專區，並已完成經營管理標租案簽約作業，未來以每月生產4萬公斤有機蔬果，並優先供應學校營養午餐為目標。

縣府表示，可溯源食材有助追溯生產端和落實源頭管理，學校和家長均可透過校園食材登錄平臺，查詢每道食材的來源，並透過有機、產銷履歷、CAS及臺灣農產品生產條碼追溯到生產者，讓學童的午餐食材選擇更公開化、透明化。