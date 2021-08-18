台中南門扶輪社發動社友捐輸，募集50萬餘元和物資助創世基金會台中分院。（馮惠宜攝）

疫情重創下創世基金會台中分院捐款短少近百萬元、咬牙苦撐，台中南門扶輪社因社長劉銖淇行醫多年最明白照顧臥床者的辛苦，也發動社友捐輸，8月18日偕同社友愛心企業親捐錢也捐物資，由創世台中分院院長陳韋龍代為受贈，他也坦言，疫情讓創世募款不易，光是發票捐贈部分全省少了百萬張，而台中少了20多萬張，企業愛心是一鼓暖流，也鼓勵創世堅持服務不中斷。

台中南門扶輪社社長劉銖淇偕同社友愛心企業親自前往創世台中分院捐款並捐贈物資；劉銖淇說，去年因緣際會捐助創世台中分會，也感受到他們對植物人及其家庭的用心；他自己行醫多年，深刻了解要照顧終日臥床的人真的很辛苦，長期所累積的疲憊與經濟壓力，常令人身心俱疲。因而在疫情嚴峻之際，盼抛磚引玉、帶動更多人關懷弱勢家庭，讓他們看見希望。

陳韋龍指出，創世台中分院有照顧30名臥床植物人，另提供大台中160位植物人到宅服務，受疫情衝擊，原本籌備在五月舉辦的募款園遊會被迫喊停，以及和各級學校師生街頭募款、募發票活動也不能如常進行，估計捐款短少百萬元。

南門扶輪社社友共捐贈50萬餘元，分別是唐釆印刷捐贈20萬元以及与玥樓月餅100盒、快篩試劑120盒，忠仕金屬捐贈10萬元、台昌彩藝工業捐贈10萬元，前社長黃吉隆則捐贈安養院必要物資。