桃園市蘆竹區新隊部興建費用約1.61億，預計建造200坪辦公廳舍及600坪資收貯存區。（桃園市政府環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

欲建造220坪辦公廳舍及600多坪資收貯存場。（桃園市政府環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

為改善清潔隊部環境，桃園市環保局將進行蘆竹、平鎮區隊部廳舍及資收貯存場興建計畫，將辦公廳舍結合資收貯存場，總經費約3.34億，並向環保署爭取到1.67億補助款，預計年底前完成發包作業，力拚111年底啟用。

桃園市升格後，市府收編清潔隊並成立環境清潔稽查大隊，以統籌調度及管理，環保局為改善隊部環境，分年分期逐步整建，現已經完成桃園、新屋、龜山跟大溪區中隊隊部改善工程，提供隊員更完善的備勤工作環境，這次蘆竹區新隊部興建費用約1.61億、平鎮區興建費用約1.74億，均獲環保署核定補助約一半經費。

環保局指出，蘆竹中隊停車區目前位於台四線春日路國門陸橋下及中正北路橋下，位於陸橋尾端，且隊員休息室及停車場皆用簡易貨櫃屋及組合屋搭建而成，由於橋下空間改善不易，多次與軍方協商後，取得大竹交流道附近大華北街營區1.46公頃土地，預計建造200坪辦公廳舍及600坪資收貯存區。

平鎮區中隊位於區公所旁中豐路橋下，面對桃園市鐵路地下化推動，中豐路橋勢必面臨拆除窘境，多方奔走下取得軍方撥用位於陸光路的原二營區用地1.5公頃，將建置220坪辦公廳舍及600多坪資收貯存場。

疫情使得宅經濟盛行，垃圾量與回收量更是首當其衝，環保局表示，今年獲准興建的2個清潔隊部，將資源回收物貯存場納入隊部規畫設計，可擴增桃園市的資收物貯存、分類處理量能，未來可作為桃樂資收站物資匯集處，成為多元使用的示範隊部。