台股今(18日)在航運股領漲，貨櫃三雄等12檔個股飆漲停下，終止連9黑，收盤上漲164.91點，以16826.27點作收，外資也買超長榮、陽明、萬海逾萬張，分析師表示，航運股籌碼仍零亂，但超強的基本面就是保護傘，今日的長紅K棒帶有攻擊力道，短線應有機會強勢反彈。

航運族群是今日推升大盤逆轉勝的一大功臣，類股指數大漲7.58%，共有12檔航運股收在漲停，長榮今除息2.4866元，盤中順利填息，尾盤攻上漲停136元後鎖死，逾2萬張委買單高掛，陽明收在136.5元，與長榮只有0.5元的距離，萬海則以226元作收。

盤後統計三大法人買賣超發現，外資及陸資賣超22.35億元，但在買超前10名中，買超第2名即為長榮，共買超19521張，買超第3名為陽明，共買超18185張，買超第6名為萬海，共買超12281張，如果以收盤價計算，外資光是買超貨櫃三雄就花了79億元。

投信雖然也買超長榮、陽明，但買超張數分別為311張、273張，不若外資買超積極；反而自營商買超長榮2147張，買超陽明1296張，買超萬海354張，三大法人今日對貨櫃三雄都青睞有加。

至於今日航運乘風破浪的強勢表現會不會只是一日行情？摩爾投顧分析師林鈺凱表示，航運股的籌碼仍十分零亂，但像貨櫃三雄有超強的業績營收表現支撐基本面，就是最大的保護傘，且今日的長紅K棒帶有攻擊力道，短線應該仍有空間可以期待，至於能不能再創新高，還有待觀察。

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