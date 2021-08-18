卓伯源（左）與民眾黨立委高虹安（左2），18日下午一同到台中市政府捐贈4台自動心肺復甦機。（張妍溱攝）

4台LUCAS 3自動心肺復甦機，總價值近400萬元給台中市，配置給第一線救護人員。（張妍溱攝）

登記參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源18日與民眾黨立委高虹安，下午到台中市政府捐贈4台自動心肺復甦機，2人均代表消防發展基金會董事出席，正值國民黨主席選舉期間，高虹安說，捐贈活動很早就安排，跟國民黨主席選舉造勢完全無關。

卓伯源出席捐贈活動時受訪指出，捐贈活動是很早以前就已規畫安排的，他代表中區出席，適逢國民黨主席選舉期間，國民黨跟公益連結在一起，更獲民眾的認同，提到國民黨主席選舉現況，卓表示，前主席吳敦義將自傳「堅毅之路」贈送他、鼓勵他為國家為黨盡心力。

民眾黨立委高虹安，她與卓伯源同都是消防發展基金會董事，活動是很早以前安排，她是民眾黨立委，但內部目前沒有討論要跟國民黨主席選舉有任何合作關係，這次單純捐贈物資請外界不要有過多的政治聯想，希望大家將焦點放在捐贈活動上。

財團法人消防發展基金會這次捐贈4台LUCAS 3自動心肺復甦機，總價值近400萬元給台中市，配置給第一線救護人員，可以提供更高品質的CPR按壓，除了不受現場環境因素限制外，還可在行進中的救護車上穩定按壓，讓救護人員能更專注於其他處置，增加傷病患的照護，大幅提高傷患的救活率，並有效減少受傷風險。