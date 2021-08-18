台北市衛生局公布，12至14日均有COVID-19確診者搭乘台北捷運，足跡經過中和新蘆線、淡水信義線、板南線及文湖線共37站。北捷表示，各場站每2小時清消一次，請旅客安心搭乘。

台北市衛生局今天公布一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者（案15978）的足跡，個案曾在13日晚間7時40分至8時18分搭乘捷運從文湖線港墘站經忠孝復興站到板南線龍山寺站。

此外，衛生局昨天公布案15967、15969、15970、15971足跡，4案曾在12日、13日、14日搭乘捷運，足跡遍及中和新蘆線、淡水信義線、板南線及文湖線。

根據衛生局公布確診者搭乘路線，捷運港墘、西湖、劍南路、大直、松山機場、中山國中、南京復興、忠孝復興、忠孝新生、善導寺、台北車站、西門、龍山寺、江子翠、新埔、板橋、府中、大安、科技大樓、六張犁、三民高中、徐匯中學、三和國中、三重國小、大橋頭、民權西路、圓山、劍潭、士林、芝山、明德、石牌、頂溪、古亭、東門、中正紀念堂、台大醫院共37站均在近期出現足跡。

台北捷運公司表示，捷運場站每2小時皆會清消一次，車廂內部則會在列車營運時間平均每4小時清消一次，並在每天發車前及收班後再清消一次，另環保局及陸軍第六軍團33化學兵群則會加強清消捷運系統及各場站。

北捷強調，相關車站足跡均已完成專案清消，不影響車站及捷運系統運作，所有工作人員在公共場所都有量體溫、戴口罩，敬請旅客安心搭乘。

北捷呼籲，旅客進入捷運車站、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，違者將開罰新台幣3000元至1萬5000元，同時避免交談並勤洗手，如感冒或身體不適則請佩戴口罩儘速就醫，避免搭乘大眾運輸系統。