高雄「新動物園運動」計畫18日正式開工，預計明年9月前完工亮相。（柯宗緯攝）

高雄「新動物園運動」計畫18日正式開工，預計明年9月前完工亮相。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園逾40年歷史，18日「新動物園運動」整建工程開工，整體經費4.9億，高雄16家企業就捐助4億元，而除空中廊道等三大亮點外，特別的是還把民眾「關」在猩猩的大籠子內用餐讓動物看，強調人與動物的和諧關係，最快明年9月全新亮相。

壽山動物園因疫情關係，提前從5月19日休園，籌備整建工程。觀光局長周玲妏指出，未來將有「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」三大亮點，這次也獲16家企業捐助，包括聯上、達麗、興富發、城揚等建設、漢來美食及漢神百貨等單位，總計4億元，剩下為市府自籌款，以及向中央爭取。

高雄市長陳其邁指出，這次新動物園運動有3個核心設計，跟過去不一樣，第一個強調動物的自由之地，動物權的保護，第二個是整體親子活動空間規畫較為貼心，考慮到大、小朋友。

陳其邁提到，第三是「天空廊道」規畫，提供不同視野，可更親近用另一個角度觀賞動物園，而原來關黑猩猩的鐵籠，現在換一個角度，由人進到裡面，有不一樣感受，強調動物跟人之間和諧關係跟動物園裡的生活。

這次改建包含台灣黑熊區、亞洲動物區及黑猩猩區都列入重點改造區域，並將原有小朋友必玩的親水廣場改造成下沉式水廣場，藉由弧形坡道形塑更具機能性的廣場空間。

此外，以輕量化的鋼構橋體，透過平緩坡道及無障礙電梯，創造出暢行無阻的無障礙通路，同時提供不同層次參觀動物的體驗，形塑友善且創新的遊園體驗。