雲林縣虎尾糖鐵5分車復駛跳票，雲林縣長張麗善（右）向行政院長蘇貞昌喊話爭取復駛。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

行政院長蘇貞昌17日宣布核定「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，雲林縣長張麗善18日對此表示，雲林縣提出的虎尾糖鐵5分車復駛案，即便已獲蔡英文總統承諾，但始終得不到中央關愛，至今已跳票超過1500天，她願意當面向蘇院長報告，為雲林爭取觀光發展契機。

張麗善說，虎尾糖鐵5分車復駛計畫自2017年就已經展開，當時還是前縣長李進勇任內，她上任後，基於只要是能夠為雲林好的想法，還是持續推動此案，後於2019年完成規畫作業並將相關報告函予中央。

期間行政院、交通部、經濟部、台糖公司多次公文往返，最後經濟部於今年1月8日函覆雲林縣政府，建議由台糖公司先確實推動並完成蒜頭糖廠第1階段後，再研擬本案後續推動事宜，雲林縣政府本月4日函覆經濟部，盼考量雲林縣需求，優先協助推動本案後續興建事宜。

張麗善指出，蔡英文總統去年11月20日至雲林台西視察時，她親自遞交此案建言書給蔡總統，懇切希望蔡總統重視此案；經過多年配合中央要求的籌備，卻仍無法獲得中央青睞核定，眼見鄰近嘉義縣5分車案於17日獲核定，蘇院長甚至於臉書上興高采烈宣告，讓她與許多雲林鄉親相當感慨也非常失望。

張麗善強調，台糖公司目前只剩雲林虎尾、台南善化2家糖廠還在製糖，虎尾糖廠製糖已有111年歷史，更是目前全台唯一還以5分車載運甘蔗的糖廠，本案攸關鐵道文化及雲林地方經濟及觀光產業發展，建請中央盡速核定補助「虎尾糖廠5分車復駛及延駛雲林高鐵站」工程，縣府將全力推動虎尾糖廠5分車復駛計畫。