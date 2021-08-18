中共中央財經委員會第十次會議17日召開，這次會議主要討論促進共同富裕與防範化解重大金融風險兩大問題。大陸國家發改委國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任賈若祥指出，促進共同富裕的前提就是要實現物質財富和精神財富的相對富裕，而實現這兩個目標，最主要的途徑就是要靠高品質發展。

北京青年報政知道官方帳號刊文指出，這是中共中央財經委今年第二次開會。上一次是在今年3月，研究的議題是「促進平台經濟健康發展問題」和「實現碳達峰、碳中和的基本思路和主要舉措」。中央財經委研究的都是重大問題的頂層設計。2018年3月，包括中央財經領導小組在內的4個小組改為委員會，負責相關領域重大工作的頂層設計、總體佈局、統籌協調、整體推進、督促落實。

中央財經委員會主任是中共總書記習近平，副主任是李克強，中央財經委員會委員是王滬寧、韓正。這次參加會議的除了中央財經委員會主任、副主任、委員等，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋也出席了會議。

這次會議公報釋放了很多關於共同富裕的重要資訊，受到各方高度關注。該會議提出，要提高發展的平衡性、協調性、包容性，加快完善社會主義市場經濟體制，增強區域發展的平衡性。在收入上，要推動更多低收入人群邁入中等收入行列；加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。

中新網援引浙江大學共用與發展研究院院長李實觀點稱，共同富裕首先要實現的是富裕，在富裕的基礎上才共用。李實強調，當前，中國已打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，這些都為促進共同富裕創造了良好的條件。

在促進共同富裕的過程中，李實認為，要始終清醒認識「共同富裕」不是「同等富裕」或「均等富裕」，更不是社會財富的平均分配。正如會議所強調的，共同富裕是全體人民的富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同富裕。

日前，《中共中央國務院關於支持浙江高品質發展建設共同富裕示範區的意見》正式發布。浙江已組織完成共同富裕示範區建設首批試點遴選工作，確定了6大領域、共計28個試點。該意見主要內涵在於縮小地區差距、城鄉差距、收入差距為標誌的深刻的社會變革，不僅關乎經濟，還對政治、文化、社會和生態等領域有較高要求。

如何高品質促進共同富裕，賈若祥建議，要重點圍繞「兩高三均衡」推進，即高品質發展和高品質生活，聚焦區域、城鄉、收入比較均衡。為此，要推進基本共同服務在城鄉區域之間優質共用，深入推進區域協調發展戰略，推進城鄉融合發展，不斷縮小城鄉區域發展差距，要完善先富帶後富的幫扶機制，不斷壯大中等收入群體，打造「橄欖型」社會結構。

不過，賈若祥也點出，大陸目前城鄉區域發展和收入分配差距較大，發展品質效益有待提高，居民生活品質還需改善，精神文明和生態文明建設還有很大提升空間，各地區推動共同富裕的基礎和條件不盡相同等。