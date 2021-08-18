有些人只要不開心就會馬上表露在臉上，甚至找人大吐苦水，但也有人不喜歡展現情感，就算受到傷害也假裝沒事，等到獨自一人時才敢默默哭泣。《搜狐命理專欄》近日發文分享，獅子座、處女座和雙子座最愛逞強，常常用堅強偽裝自己，獨自把所有悲傷往肚子裡吞。

1、獅子座

獅子座的守護星是「太陽」，賦予了他們強大的個人實力和自信心，也讓他們非常愛表現自己，這導致獅子座十分愛面子、擁有強烈的自尊心，不管做任何事情都不允許自己丟臉、被別人瞧不起，不論什麼時候、在誰的面前，他們都不會輕易展現出脆弱的一面，就算這樣的偽裝讓自己很辛苦，他們也還是堅定地擺出一副驕傲、堅強的模樣。

2、處女座

處女座的守護星是「水星」，賦予他們平靜理智的性格，並且相當愛追求完美，為了表現出自己最強大且完美的一面、得到他人的崇拜和讚賞，處女座寧願不惜一切代價，透過逞強來維護自己的自尊心不受傷害，處女座對自我行為也有很嚴格的要求，從來不願讓別人看到自己脆弱無助的樣子，也絕不會輕易向別人示弱。

3、雙子座

雙子座既是風象星座也是變動星座，比起其他星座確實有著更積極樂觀的心態，不容易受生活中的煩心事所困擾，就算眼前有再多困難，他們也能靠著聰明的腦袋一一解決，這讓很多人都以為他們非常「無敵」，但其實他們只是報喜不報憂，主位宮兄弟宮代表著交際能力，使雙子座擁有強大的偽裝能力，雖然他們表面上看起來雲淡風輕，但私底下他們卻會獨自流淚、默默承受傷害。