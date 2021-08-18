內政部將發布8名新任縣市警察局長人事，卻傳出行政院院長蘇貞昌今特地提前接見8名警察局長，打破警界慣例，引發各界質疑。台北市議員徐巧芯認為，蘇貞昌冒如此天下之大不韙，就是希望在自己任期快走到盡頭，以及與蔡英文總統之間的鬥爭浮上檯面之際固自己的樁，把警察當成自己的樁腳，起到一個宣示效果，為以後的局勢變化布局。

徐巧芯今(18日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蘇貞昌已經擔任行政院長很久了，而他和內政部長徐國勇不合，某種程度上也是蘇系和英系的鬥爭，他們不合是因為警察局的人事，自己是議員，和警察也很熟，也有聽到風聲，蘇貞昌當院長之後不斷去調動人事，就是希望把他的人都安插到警界，而這也和地方文化有關。

徐巧芯透露，在台北和其他地方的議會中，民進黨最喜歡擠警政衛生委員會，因為警察、環保人員最了解地方情況，變成是變相的樁腳，對政治人物而言，如果和他們關係好，他們在地方上可以幫你處理很多事情，且警察的人數在全台灣有多少？所以這塊大餅是很多民進黨人喜歡吃的。

徐巧芯指出，這種私人的服務，還有很多八大行業的，也都是靠警察看，中間有利益和灰色地帶存在，這也是為什麼她認為，蘇貞昌和徐國勇會吵架，以及蘇貞昌寧可破壞制度也要接見的原因，因為蘇揆覺得自己快被幹掉了，時間不多了，接下來公投完，蘇貞昌就差不多要走了，所以就趁最後這幾個月，接見警察，產生宣示效果，表示這些人都是他的，以後就算他不是行整院長了，你也要敬蘇系三分。

徐巧芯直言，為何蘇貞昌要冒天下之大不韙，明知不可為而為之，就是在他最後任期內，英蘇鬥爭浮上檯面，他要固自己的樁，問題是你把警察變自己的樁腳，這是人民想要的嗎？

此外，針對此事，徐國勇則表示，外界關注8位局長人事異動案，上周三他已核定批准，因此蘇院長接見幾位局長予以支持鼓勵，亦屬職責，各種猜測想像丶紛紛擾擾，皆沒有必要。