台南市歸仁區一家私立幼兒園，18日下午有1名1歲多的吳姓男童，午睡時不知何故突然臉色發白、叫不醒。園方緊急通報119派員將他送醫，但因到院前已無呼吸心跳，經急救仍告不治。歸仁警分局接獲通報後，已前往幼兒園調閱監視錄影畫面釐清事發經過，並報請台南地檢署相驗查明死因。市府社會局接獲通報後，也指派人員前往查核。

今天下午15點13分左右，119台南市政府消防局勤務指揮中心接獲報案，指歸仁區公園路一家兼辦托嬰中心的私立幼兒園，有1名1歲多的男童，午睡叫不醒、臉色發白，疑似沒有呼吸心跳。救護人員先在線上指導園方進行CPR，待人車抵達現場後，再接手送往台南市立醫院急救。

據園方表示，上午11點10分餵男童喝牛奶後，下午14點10分吳童曾經起來哭鬧，經安撫後於14點40分繼續睡覺，但15點13分卻發現男童臉色蒼白、昏迷不醒，趕緊通報送醫急救。

市立醫院也說，男嬰到達醫院前已經沒有呼吸心跳，經急救仍於下午16點14分宣告不治。

目前男童的遺體已送往台南市立殯儀館，警方也派員調閱幼兒園的監視畫面擴大偵辦，檢警將於明天相驗。

社會局指出，該局及家庭暴力暨性侵害防治中心獲報後，第一時間即聯合前往該幼兒園查核，並調閱監視錄影資料，提供檢警單位司法調查，以釐清相關人員責任，目前全案由警方進行調查中。

社會局強調，如經確認人員有違反兒少法行為，將依法裁處。該局社工也聯繫男嬰父母親進行關懷訪視，提供悲傷輔導以及後續喪葬事宜，並視其需要提供司法及家庭關懷支持，該局將持續追蹤司法進度，並協助家庭相關福利服務。