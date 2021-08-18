高雄市消防局救災救護大隊隊員吳東翰，曾代表我國參加2019年世界警察消防運動會，榮獲110公尺跨欄銀牌，更登上高雄市港都消防封面人物，在職進修報考屏東大學體育系的他，因熱心助人且表現優異，因而獲頒「屏大之光」殊榮。

屏大體育系主任涂瑞洪表示，屏大之光是表揚校內傑出同學，因審查嚴格，曾有多次從缺紀錄，能獲獎實屬榮耀。

吳東翰家住高雄美濃，出勤執行救災救護時，總是水裡來、火裡去，深知火災現場瞬息萬變，須時時刻刻強化自己體能，具備面臨危險狀態快速的反應，因此報考體育學系碩士班在職進修。

曾參與台南維冠大樓搶救工作，看著一對情侶被救出時，女方已經沒有生命跡象，男友緊緊守在身旁，眼前這一幕，讓他深感生命的可貴且脆弱，作為民眾第一線後盾，就必須將自己身體練得更精實。

碩士班研究題目以「消防人員工作壓力、睡眠品質與血管硬化程度」進行研究，找來高屏100名消防弟兄為研究對象，結果發現，每周運動頻率較高消防人員，工作壓力較低、睡眠品質較好，血管硬化指數也較低。

至於有抽菸習慣的消防人員血管硬化指數較高，而過度飲酒將導致睡眠品質下降，研究結果顯示，運動習慣、抽菸、飲酒、睡眠品質與血管硬化程度有著密切相關性。

休假期間除了在職進修，也會到社區為獨老清理環境及送餐，如何分配時間，吳東翰說，消防員值勤常遇偶發性救援，隨時處於高壓的待命狀態，放假做志工看著長輩笑容，就是最好的紓壓方式。

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