台東小琪媽媽生了5個孩子，加上兩個小姑的孩子，縣長饒慶鈴感謝這一家子為台東提升生育率。（莊哲權攝）

台東小琪媽媽生了5個孩子，加上兩個小姑的孩子，縣長饒慶鈴感謝這一家子為台東提升生育率。（莊哲權攝）

台東27歲媽媽小琪20歲就生下1對雙胞胎，隔2年又生了1對雙胞胎，今年6月再接再厲生了1女娃，3胎生了5個娃，縣長饒慶鈴今天前往致贈尿布等育兒生日禮，感謝小琪媽媽為台東提升生育率，看到這麼多娃排排坐，直呼「可以組籃球隊了」。

小琪媽媽說，她在2015年生下的雙胞胎兒子，今年要上小學，隔兩年又生了1對雙胞胎女兒，今年要上幼稚園大班，本來以為已經脫離苦海，沒想到今年6月再添1女娃，5個娃娃誕生都不在預期中，由於幾乎同年齡層，如果1個哭，4個也會跟著哭，讓她手忙腳亂。

小琪平常跟婆婆在家一起照顧孩子，再加上小姑的兩個孩子也由婆婆帶，家裡7小福，滿屋子的嬉笑、哭鬧聲，46歲的婆婆已經有7個孫，她滿臉笑容地說「真的很累」。

縣長饒慶鈴18日到小琪媽媽家致贈尿布及台東首創的育兒生日禮盒，內容有育兒資訊、為0-2歲親子益智拼圖卡及宣導相框，她說，小琪跟丈夫生了5個娃，已經幾乎可以組籃球隊了，感謝這一家子提升縣內生育率。

饒慶鈴表示，據內政部統計，全台出生率在20年間下滑近50％，為了鼓勵生育，縣府提供許多相關的育兒政策及提供優惠福利，比如去年開辦免費到宅育兒指導，今年更增加弱勢家庭產婦住院月子餐服務等等，減輕爸媽的負擔。

社會處長陳淑蘭表示，少子化趨勢日益嚴重，台東縣去年新生兒1364人，今年1到7月732人，呈微幅下降，小琪媽媽這麼年輕就生了5個，讓台東的人口成長看見希望。