女星周曉涵擁有甜美外型、D罩杯火辣身材，演過多部偶像劇表現亮眼，還連續多年受到內衣廠商青睞擔任代言人，有「偶像劇女神」、「美胸女神」之稱，近日她在社群網站上Po出一張被偷拍的照片，邪惡視角讓她差點春光外洩。

照片中，周曉涵戴著帽子、口罩，正蹲在桌邊欣賞畫作，在她拿手機拍畫的同時，一旁的友人趁機補捉女神私下一面，可用由上往下拍的上帝視角拍攝，加上周曉涵穿著低胸背心，讓她露出胸前超深一條線，若隱若現的性感更是撩人。

周曉涵被偷拍，邪惡視角引男粉暴動。（圖／翻攝自臉書）

周曉涵也俏皮發文：「神馬邪惡視角，好險是女性友人拍的，男性朋友拍的話，估計也不敢發給我吧」，吸引大批網友暴動留言「現在大家是不是都把手機螢幕放大然後拿斜斜的看」、「明明就良善視角，可以促進世界和平」、「我放大看看，我是說桌上的畫」、「太邪惡了，下次拍3D的（誤）」、「偷放大的自首哦，我先自首」。

周曉涵當年以無名正妹和逢甲大學校花爆紅，入行後不但拍電視劇，還和一票圈內好友砸千萬開設酒吧，對投資有一套，平時喜歡畫畫抒發心情的她，去年7月辦了畫展，生活相當精彩。