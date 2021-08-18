台灣去年度創56年以來無颱風登陸紀錄，大旱造成休耕；今年7、8月間的強降雨，造成逾3億農損，農業在極端氣候下要如何永續經營？農委會主委陳吉仲今天在線上「2021有機農業促進論壇」表示，台灣目前的有機及友善耕作面積可減少2萬公噸以上的化學農藥使用，並減少6千多公斤的碳排放量，期望2050年能達到農業淨零排放目標。

有機農業推動中心今天舉辦線上「2021有機農業促進論壇」，邀請產官學研的各界專家們齊聚，從乾旱與水澇的逆境切入，探討極端氣候的有機農業生產表現、有機農業如何緩解及適應氣候變化等議題，800多人報名參加。

陳吉仲在論壇中表示，有機農業不僅提供安全的農產品，更是對環境友善的一種耕作方式，台灣目前的有機及友善耕作面積可減少2萬公噸以上的化學農藥使用，並減少6千多公斤的碳排放量，期望2050年能達到農業淨零排放目標。

農委會農糧署主任秘書陳啟榮表示，農糧署將持續推動有機農業發展政策，相信有機農業促進方案結合減碳目標，對台灣環境會有更大的貢獻。

農委會種苗改良繁殖場場長張定霖則指出，農民保種及參與式選種可能是面對乾旱的調適策略，並說明推動有機種子產業的短、中、長期的規劃架構。

中央研究院院士楊秋忠表示，研究顯示在土壤pH值、有機質含量及微生物多樣性等多項韌性指標上，有機栽培皆優於慣行栽培，可見有機農業不僅能緩解氣候變遷，面對極端氣候也有較高的的抵抗力。

南平山道田生態農場負責人陳新豪長期投入有機耕作，並以農場做實驗，記錄農環境數據，他在會中分享農場管理調節微氣候和節省水源的心得。

中興大學校長薛富盛表示，興大是國內最早參與有機農業推廣的大學，運用與有機生產者良好的互動關係，擔任起消費者與生產者溝通的橋樑；兼任有機農業推動中心主任的興大農資院院長詹富智則表示，中興大學將持續積極地與農委會農糧署合作，推動有機農業，朝向韌性有機國家的目標。