本周日適逢中元節，新竹市府防疫會議訂定中元普渡的防疫措施，包含大坪頂納骨塔進行200人總量管制、祭祀以30分鐘為原則，竹市立案宮廟祭祀則限定室內50人、室外100人以下，若人數超過則需提報防疫計畫。另外不得有繞境、遊行、福宴、平安宴等性質活動。

部分宗教團體、市場攤商、社區住戶與公司行號將在農曆7月開辦中元普渡法會及盂蘭盆法會等宗教活動，也有市民朋友前往納骨塔進行祭拜，雖然目前降2級，市長林智堅提醒民眾仍要時刻保持高度警覺心，中元節普渡活動應以高標準來做好防疫工作。

配合中央公布中元普渡防疫措施指引，新竹市立案寺廟祭祀活動，限定室內50人、室外100人以下，超過則須向民政處提報防疫計畫，經同意後，現場仍有室內最多100人、室外最多500人總量限制。目前新竹都城隍廟有超渡繳庫法會，每日僅開放50位民眾報名參與，且法會當天不開放其他民眾入廟參拜，僅限於廟埕拜拜。今年天公壇無普度活動、竹蓮寺普渡活動則不開放民眾參與。

民政處長李季縈表示，大坪頂納骨塔中元節期間秋祭法會，亦將縮減規模進行，且不開放民眾參與，若民眾自行前往祭祀，園區除實施實聯制，嚴格要求民眾全程戴口罩、維持社交距離，並人流管控室外100人，華嚴堂50人，通天堂50人，共計200人，民眾進入祭祀以30分鐘為原則。

目前不得有繞境進香及遊行等移動式活動，普渡後不得有福宴、平安宴等聯誼性質餐會。民政處表示，公司行號、市場攤商、社區住戶自辦普渡類活動者，也須遵守全程戴口罩，保持社交距離等措施，保護自己與他人。