4歲的陳小弟看電視時總是頭歪一邊，而且會越走越近，家長懷疑兒子看不清楚，帶去醫院檢查，發現陳小弟右眼最佳視力為0.5，左眼最佳視力為0.4。進一步散瞳後檢測，陳小弟有雙眼超過400度遠視及雙眼超過200度的散光，醫師提醒陳小弟弟目前有弱視的問題，需要配眼鏡來矯正視力的發展。

許多家長往往對弱視不太了解，新竹台大分院眼科部兒童眼科醫師陳葆如表示，正常新生兒兩眼眼球結構正常情況下，視力的進展會隨著成長不斷發育變化。然而，許多因素會造成視覺刺激不足或者不良，導致視力發育障礙。臨床上，矯正視力在4到6歲之間有一定標準。若4歲無法達到0.6，5歲無法達到0.7，6到7歲不能達到0.8至1.0，即有弱視的問題，需要矯正治療。

弱視的檢查最重要的兩個項目為矯正視力檢查以及散瞳後驗光檢查，陳葆如表示，重點在散瞳後的驗光，小朋友真正的度數才會顯現出來。門診檢查同時也會判斷是否有斜視、眼瞼下垂、白內障、角膜白斑等疾病。若有疾病引起的視力發育問題，須盡早治療疾病本身。

許多家長好奇：「戴眼鏡之後，度數就可以消除了嗎？」答案是不會。陳葆如解釋，戴眼鏡的目的是矯正因為度數、眼球無法正確發育所引起的視力不良，小朋友的度數如遠視和散光，通常會繼續存在的，但隨著年紀可能也會慢慢的改變。

另外，很多家長害怕小朋友戴上眼鏡就拿不下來了，陳葆如解釋，發育的問題遠比兒童戴不戴眼鏡重要許多，最重要的原因是因為弱視的治療有黃金期，如果在7歲前沒有治療到發育的問題，通常7歲後進步的幅度會非常有限。