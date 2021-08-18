企業徵才的條件除了專業技能外，對於品格教育的重視也逐漸提升，中華大學長久以來著重推動陽光青年全人教育，培養學生成為五育兼備的陽光青年，已連續第5年獲得教育部北一區之品德教育特色學校的肯定。校方也自辦陽光青年認證，每學期都會評選認證來頒給學生獎狀跟獎學金。

中華大學以校訓勤樸誠正為主軸，落實陽光青年人格健全、愛智求知、強健體魄、熱心服務、藝術品味5大教育指標，辦理陽光青年評選，並於每學期的全校班代表座談會上由校長劉維琪親自頒發獎狀，鼓勵學生把大學生活過的精彩充實。

該計畫是由各系以專業導向開設職涯品德教育課程，以及通識教育中心開設特色品德教育課程，再結合校內外資源辦理品德教育講座，並透過專業服務與社團活動積極引導全校師生組成執行團隊，投入回饋地方與關懷社會的行列，將大學社會責任精神融入課程及課外活動中，藉由校內外場域資源的整合與課程活動的相輔相成，完整落實全校性之多元品德教學，使健全學生品格。

109學年度新生通過陽光青年認證的人數高達89.92％、參與5大指標的活動人數高達19萬1000餘人次，每年全校畢業生至少90％以上皆取得陽光青年證書，成功營造人人都是陽光青年的優質校園環境。

劉維琪表示，陽光青年全人教育不僅鼓勵學生多元發展，在校也能有精采充實的大學生活之外，更重要的是去學習如何站在對方的立場，設身處地的為對方著想，培養同理關懷與團隊合作能力，為自己的人際關係加值。