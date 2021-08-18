新竹市投入逾7000萬改造6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小風雨球場皆預計9月啟用。市長林智堅日前視察建功國小風雨球場，大讚設計優秀，兩片交錯的屋頂兼顧阻擋雨水與引入陽光，球場一隅則打造溜滑梯串聯周圍校地，讓孩子在操場與球場間自然奔跑。視疫情狀況，未來校園風雨球場不排除對外開放。

「引進涼涼的新竹風。」操刀建功國小風雨球場的建築師白宗弘表示，建功國小風雨球場同時扮演校園多元活動場地與運動賽場的角色，他將屋頂設計為兩片交錯、微微脫開，不只能完美阻絕雨水潑入，更打造出一道長型的透光天花板，引入更多適宜光線，也引進新竹風，在光線、空氣與動線串接上，體現建築美感。

建功國小校長劉芳遠表示，透過這次風雨球場的規畫與改建，從原來怕風吹日晒的球場，搖身一變成為不怕風、不怕雨的風雨球場。棒球隊張隊長表示，非常期待風雨球場完成，不管是晴天還是雨天、上體育課或下課玩遊戲，都能夠在棚子底下奔跑，「不用在大太陽下上課和練球了。」

為讓香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小6座風雨球場達到實用性與融入在地性，市府總計投入7564萬6000元，除讓孩童有舒適的運動空間活動外，更能藉由設計力導入公共建設，將風雨球場融入校園地景，成為學童喜愛的美感角落。

閱讀與運動是林智堅推動教育最重視的雙主軸，其中校內風雨球場是最貼近孩童日常運動的建設，透過球場的再設計能促使師生瞭解運動空間美學，更契合竹市新校園運動的核心。