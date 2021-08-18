雲林縣台西鄉中山路老街再造計畫，公民參與重現「台西第1街」風華。（呂耀中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府向營建署爭取「城鄉風貌暨創生環境營造」補助經費，進行「台西鄉中山路人文景觀再造」計畫，打造中山老街新風貌，雲林縣長張麗善表示為融入在地元素，18日舉辦地方說明會，希望藉由公民參與，完整呈現早年「台西第1街」風華。

雲林縣政府去年爭取營建署「城鎮之心」計畫，執行「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫」，其中鐵花窗巷弄與紅瓦馬賽克水塔，獲得各界高度肯定，縣政府希望延續口湖椬梧的成功經驗，今年選定同樣是沿海鄉村的台西鄉，進行中山路再造計畫。

張麗善表示，本計畫是結合雲林縣「地方創生」總體計畫而產生，配合國發會提倡的「地方創生」政策，希望藉由這次「台西鄉中山路人文景觀再造」計畫，公私部門齊心合作，創造可提供給雲林縣、甚至是全台各社區觀摩學習的營造典範。

張麗善強調，18日的地方說明會，透過專業人員與地方民眾的共學共作機制，讓居民重新檢視、認同自身家園的文化與特色，提升鄰里間社群協力關係。希望藉由中山路老街改造，為地方找回過往的榮耀與活力。

負責中山路再造計畫的水牛設計部落公司負責人呂耀中說明，中山路老街全長約500公尺，位於台西鄉市區，早年曾是雲林沿海地區的商業中心，被譽為「台西第1街」，是台西人的驕傲，後因人口外流等因素而沒落。

呂耀中指出，此計畫主要內容為頹屋空間清理及活化、景觀綠美化、老店博物館，今年6月啟動，預計年底可完成活化，新機能搭配舊風貌，將讓老街重獲新生，成為雲林沿海特色打卡景點。