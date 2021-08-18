大陸外交部發言人趙立堅18日在例行記者會上表示，作為阿富汗的友好近鄰和真誠朋友，中方始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，這一點不管是過去、現在還是將來都不會改變。中方將繼續支援阿富汗和平重建，在力所能及的範圍內為阿富汗經濟社會發展提供幫助。

趙立堅說，阿富汗人民歷經40多年戰亂動盪，渴望和平，人心思定，中方希望阿富汗國內各派透過對話協商解決分歧，避免發生新的戰亂和人道主義災難，推動阿富汗局勢實現平穩過渡。

大陸外交部另一發言人華春瑩在17日表示，中國是阿富汗最大鄰國，中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

華春瑩並說，僅近幾個月，大陸國務委員兼外長王毅就主持了「中國＋中亞五國」外長第二次會晤、第四次中阿巴三方外長對話，出席了「上海合作組織－阿富汗聯絡組」外長會等會議，並同俄、巴、美、中亞國家、歐盟、伊朗、土耳其等重要涉阿攸關方開展密切溝通互動。

華春瑩表示，中方鼓勵阿塔奉行溫和穩健的宗教政策，與各方一道組建開放包容的政治架構，奉行和平友好的對外政策，特別是同鄰國和睦相處，實現阿重建和發展。阿新政權應與各類國際恐怖勢力劃清界限，約束、打擊包括「東伊運」在內的恐怖勢力，防止阿富汗再度成為恐怖極端勢力的聚集地。