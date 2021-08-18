由楊祐寧、文詠珊等中港台明星主演的新版《天龍八部》近日播出引發話題不斷，被封為「大陸第一美胸」的31歲女星徐冬冬，在戲中飾演段譽的母親刀白鳳，厚重戲服難掩她姣好身材讓她一登場瞬間吸爆觀眾目光，卻也惹來外界對她外貌上的質疑，令徐冬冬相當無奈，稍早更在微博PO公開自己的零修圖素顏照表示：「我承認我不美。」

徐冬冬出道10年擁有姣好身材，然而她不甘僅成為花瓶角色，努力磨練演技，在電影《追龍》、《大嫂》的演出都給觀眾留下深刻印象，近日更獲邀在新《天龍八部》飾演刀白鳳，鋒頭不輸飾演王語嫣的文詠珊。

大陸第一美胸徐冬冬。(取自徐冬冬微博)

然而敬業的徐冬冬，也是拚了命在社群網站PO出相關劇照宣傳新戲，未料卻惹來網友惡意攻擊，狠批她「真不明白徐冬冬那麼醜也能做明星」，她亦霸氣回擊：「評價別人長相時請先看看你自己。」回應大快人心。

徐冬冬公開素顏：我承認我不美。（取自徐冬冬微博）

稍早她更直接公開無修圖素顏照，隔空向媒體喊話：「某個自媒體你寫盤點，你罵我是可以的，但你捧紅的來踩我這個不紅的實在沒必要。我承認我不美，很普通，但是很普通的人也有資格去奮鬥去堅持自己的夢想。不喜歡我，罵我一個人可以，捧高踩低實在沒必要。這樣也會造成人與人之間的誤會。」粉絲也安慰她是人紅是非多，別放在心上。