行政院會明天將通過《證券交易稅條例》修正案，拍板當沖降稅優惠延長三年，至2024年12月31日止，稅率維持現行千分之1.5。

國發會主委龔明鑫昨天邀集金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮協商當沖降稅優惠延長案，會中金管會主張延長五年，財政部則提出延長二年方案，最後決定採取折衷方案延長三年。全案今天報請行政院長蘇貞昌拍板定案後，快馬加鞭將送明天行政院會通過後，送立法院新會期三讀通過。

據悉，金管會在會中力主，台股量能近日急凍，延長當沖降稅有助活絡台股量能，且基於稅制穩定性，希望當沖降稅再延長五年。財政部則強調，當沖降稅上路以來，已達成活絡股市量能目的，且台股當沖占比已達五成，和美日等國股市差不多，惟美日等國的股市規模遠大於台灣，主張當沖降稅最好不延長，若要延長，期間「越短越好」，因此，提出延長二年方案。

根據租稅優惠措施，延長期間多為二年或三年，據悉，財政部在研議過程中，曾評估二年或三年，後來考慮當沖降稅既已達到活絡台股量能目的，延長期間「越短越好」，因此提出延長二年方案。

2017年台股成交量低迷，立法院因此修正通過《證券交易稅條例》，自當年4月28日起，將當沖交易證交稅率減半為千分之1.5，實施一年至2018年4月27日止；隨後再度修法延長三年八個月，至2021年12月31日止，當沖降稅不僅帶動台股動能，也挹注了政府稅收。累計今年前七月證交稅收達1708億元，占總稅收比重就將近一成。

不過，今年上半年以來的多頭行情，讓不少投資大眾樂於「沖沖樂」，當沖占比不斷衝高，甚至超過五成，不少學者認為，當沖占比太高，讓股市從長期投資變成投機，有如賭場，當沖降稅今年底到期後，就應該順勢落日，讓股市回歸基本面，非鼓勵短期進出。

上周市場傳出財政部傾向不延長，引發股市下跌且量能急凍，並引發當沖降稅應否延長正反論戰，龔明鑫17日出面邀集金管會、財政部協商後，終於敲定當沖降稅將再延長。

財政部認為，經過四年多，台股重返榮景，交易量也擴大不少，此時是否還是只能單靠稅制工具來救市，有沒有非稅制的工具可發揮替代效果，可以再思考。另外，站在租稅公平立場一定要檢討，才不違背納稅者權利保護法、財政紀律法的立法意旨，租稅優惠不得過度，也應有適當期限。