彰化縣連續第12天嘉玲，但防疫仍不可鬆懈，彰化目前疫苗庫存是零，快開學了，還有代課老師等相關教職人員3300人尚未注射疫苗。縣長王惠美向中央反映，19日有3300劑的AZ疫苗到貨，預計於8月20日開始通知施打，依照不同生活圈安排至醫院等地方，一天打完。

王惠美表示，9月1日即將開學，中央指引入校條件為教職員工需要接種疫苗第1劑滿14日或提供快篩陰性證明。學校要開防疫會議、盤點及購置防疫物資、環境清消。

王惠美呼籲上學前、入校、下午上課前，每日量3次體溫，麻煩家長配合，發燒就不要到校。除了用餐及飲水外，需要全程戴口罩，勤洗手、遵守咳嗽禮節。消毒通風部分，每天需要消毒2至3次，要將交通車造冊、固定座位、加強消毒，教室開冷氣要開窗戶15公分。

縣府也要求線上舉辦開學、週會或迎新活動，如果想採實體辦理，要依據公眾集會指引辦理，超過室內50人、室外100人時，須提報防疫計畫。

王惠美表示，今年畢業生剛好遇到疫情，找工作時比較辛苦，推出「應屆畢業青年尋職津貼計畫」，完成登錄報名並於線上完成求職準備的民眾，可以得到2000元補貼；3個月內進行求職，並接受就業輔導或推介服務者，每月可以得到1萬元補貼。

彰化縣衛生局提醒病毒威脅仍在，紐西蘭半年零確診，前天新增1例個案，馬上採取封城措施，採檢結果為Delta變種病毒，確診個案到昨天中午為止有6個確診個案的群聚、十幾個熱點，提醒Delta變種病毒已成為世界流行，目前入境檢疫個案也有很多是Delta變種病毒，對這些境外移入的個案及可能會潛入的個案，都要保持高度警戒。