中元普渡將至，許多家庭忙於張羅供品，民眾此時常有兩大普渡難題，一是澎派的三牲不知如何消化，不吃怕浪費、幾餐全下肚又擔心消化不良，二是家中小寶貝只吃普渡的零食、餅乾，不吃正餐。營養師宋明樺建議民眾，選擇富含維生素C、酵素、膳食纖維的水果來平衡營養，加速腸胃蠕動避免便秘上門。

為求吉利好運，多數家庭會會在中元節準備「三牲」(如炸全魚、三層肉以及全雞)、四果(四種當季水果)祭拜。祭拜後為避免腐壞，需在短時間內食用完這些高油脂、高蛋白質的食物，另為讓祭拜桌看起來豐富，民眾普遍會添購大包裝的糖果、餅乾。

宋明樺提醒民眾，市售零食多由精緻澱粉、油脂、糖分所組成，若食用沒有節制或分配則容易讓脂肪堆積。若餐餐都攝取高油、高鈉的食物，對身體的負擔非常大。

另外，普渡時期的大魚大肉，也容易讓腸胃蠕動本身就慢的民眾出現便秘問題。宋明樺說，有個男性體重一直控制的不錯，唯獨在普渡前後體重都會有很大的變化。深入了解後才知道，家中長輩食量小、老婆外派南部、小朋友又挑嘴，普渡後的供品只能靠他一人消化，最終累積成2公斤的宿便。

宋明樺表示，普渡前後最辛苦的往往都是家中的採購者及食量最大的人。面對這樣的狀況時，只要多補充蔬果便可以加速腸胃蠕動。一項針對便祕病人的研究發現，一天攝取兩顆奇異果後，裡頭的膳食纖維讓病人一週排便的次數從平均2.4次增加到4.5次，使用瀉藥的比例減半，糞便在腸道中經過的時間更是減少5成，大幅增加排便的滿意度。

若想在節日祭拜時兼顧家人的健康，宋明樺也建議選擇富含維生素C、酵素、膳食纖維的「四果」來平衡營養，除了奇異果，木瓜、蘋果也都是不錯的選擇。