總統蔡英文今（18）日首度對阿富汗情勢公開發表談話，她在民進黨中常會致詞時表示，「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。對此，資深媒體人羅友志在中天節目表示，若大家仔細回想，不難發現蔡英文第一句話就說謊。

蔡英文強調，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。仰賴沒有價值做基礎，且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不是我們的選項。蔡英文表示，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，「我要告訴大家，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己」。

對於蔡英文總統稱「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己」。羅友志18日上中天政論節目「新聞有琴調」探討美軍撤兵阿富汗議題，他認為，蔡英文說這句根本是廢話，因為從台灣過去5年來的表現來看，台灣對外的依賴程度其實是很高的，不光是國防軍備，還有近2年的疫苗採購。

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羅友志提到，目前台灣到貨1045萬劑的疫苗，但有近7百萬劑是別人給的，佔比達到6成，這不是依賴什麼才是依賴？如果不靠外國支援的疫苗，僅靠台灣自己採購的疫苗僅有4百多萬劑，要給全台灣2300萬人施打，400萬劑只算第一劑的覆蓋率有到30%嗎？因此，他認為，蔡英文第一句話就說謊了。