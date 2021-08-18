彰化農地重金屬汙染一度高居全國之冠，已經全部完成整治，年底前全將「還地於民」。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化農地重金屬汙染一度高居全國之冠，已經全部完成整治，年底前全將「還地於民」。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化農地重金屬汙染一度高居全國之冠，已經全部完成整治，年底前全將「還地於民」。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化農地重金屬汙染一度惡名昭彰，最高曾有330公頃列管，高居全國之冠，前後投入近10億元整治，今年底前總算全將「還地於民」，為了防範再度汙染，環保局爭取專案「汙染源頭管制」、「流域及底泥管理」上陣，針對渠道底泥與水質和汙染源進一步掌控。

農地重金屬汙染導導致食安危機，環保署從2013年至2017年針對高汙染潛勢農地全面執行重金屬汙染調查，總體檢已經告一段落，調查結果，彰化縣受汙染農地，超過9成為銅、鎳、鋅及鉻等重金屬汙染。

環保局分期、分區投入整治，排土、換土等基本作業都已完成，僅剩少部分未完成地利回復，年底前都可以領回。

環團指出，農地重金屬汙染不會無中生有，通盤總體檢到2017年就結束了，汙染土地歷經了漫長歷程，陸續完成整治，但是汙然源頭和傳輸管道卻可能還是繼續存在，採樣調查的工作不能中斷，否則再度受到汙染的機會還是很高，更恐怖的是以為「天下太平」，沒監測被汙染了也不知道。

彰化縣環保局表示，為了更進一步「正本清源」，農地汙染管制策略已從被動整治轉換為主動預防，導入前瞻性源頭控管概念，向環保署申請專案，共核定2220萬元，主要針對北彰渠道的底泥與水質、可疑汙染源的區位與農地汙染的關係等環境資訊進一步掌握，阻斷汙染傳輸路徑。

環保局長江培根表示，東西二三圳灌溉大排的水質監測一直持續，申請專案後，將再擴大布控的站點，將洋仔厝溪和鐵山支線的流域等都納入，總計將增加到16個自動監控站。另外對於小尺度的渠道也將投放樹酯，對於流域和底泥進行更廣泛、全面監測。

環保局水質保護科長楊欣怡指出，這次專案位期18個月，已經開始招標，為農地保護工作建立起更堅實的基礎。