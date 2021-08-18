膿痂疹、肛門膿瘍是兒童常見的皮膚疾病，天氣炎熱高溫使門診病例增加，台東基督教醫院小兒科主任鄭弋表示，近來平均1會有2至3個案例，其實以「水蜜桃搓法」洗澡，是簡單有用的預防及避免復發方法。

鄭弋指出，雖然膿痂疹、肛門膿瘍部位及症狀不一樣，但有些小朋友容易復發，與體質有相關。小朋友痊癒回家後，最好的預防方式就是注重清潔，若沒有好好洗澡，有可能因相同症狀再來看診。

鄭弋強烈建議家長一定要再用毛巾或洗澡海綿用點力搓，尤其是金黃葡萄球菌有毛，會黏附在皮膚上，搓洗的動作才能搓掉病菌，洗淨後再用毛巾壓乾身上的水分。

他強調，洗手五字訣「濕、搓、沖、捧、擦」中，「搓」的動作必須正確才能把手上的病菌洗掉，洗澡也不例外，但洗乾淨不代表要把皮膚搓痛、搓破，使用的力道就像洗水蜜桃般，認真的搓洗身體，才能把毛囊中的病菌趕走。

另外，台東仍有不少家庭用水以山泉水、地下水為主，未經消毒恐增加皮膚感染病菌的機會，若是用山泉水、地下水洗澡，建議煮過再使用，才有助皮膚的清潔。