36歲「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）上月外傳懷孕，不過她保密到家，一直沒有出面回應，反倒因為《黑寡婦》在串流平台上映一事，把老東家迪士尼告上法院，風波鬧得沸沸揚揚。她的丈夫柯林佑斯特（Colin Jost）近來忍不住興奮之情，搶先和外界分享喜悅，大方說道：「我們要生寶寶了，很興奮！」

史嘉蕾與柯林去年10月完婚，在此之前，她曾有過2段婚姻，和第1任前夫「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）並未生育子女，與第2任前夫法國記者羅曼達瑞克（Romain Dauriac）則育有現年6歲的女兒蘿絲。如今她與柯林將迎來第一個愛的結晶，也將成為2寶媽咪。

史嘉蕾喬韓森告別「黑寡婦」一角後，近日傳出將加入名導演威斯安德森（Wes Anderson）的未定名新作品，據悉該作大咖雲集，除了史嘉蕾外，「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）、影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）、資深演員比爾莫瑞（Bill Murray）以及奧斯卡影帝安德林布洛迪（Adrien Brody）等都將參演，引起粉絲們熱議。