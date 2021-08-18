考量近期颱風、豪雨不斷，加上地震頻繁，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處自今18日起至9月1日封閉太平雲梯，休園期間進行全面安全檢測。（阿里山國家風景區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太平雲梯自2017年9月開放以來，深受遊客喜愛，已成國內熱門景點，考量近期颱風、豪雨不斷，中南部降雨量為莫拉克風災後首見，加上地震頻繁，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處自今18日起至9月1日封閉太平雲梯15天，休園期間將進行全面安全檢測。

阿里山國家風景區管理處所管轄吊橋數量超過22座，為維護旅客旅遊安全，阿管處每年委託專業技術團隊辦理安全檢測，為避免這次南部水災引發橋梁設施安全疑慮，阿管處首先針對太平雲梯、轄內吊橋及步道等服務設施全面檢查，其中太平雲梯18日至9月1日休園安檢，期間不開放登梯，若檢測工作受天候影響延長或提前，工期改變將另行公布。

封園期間，民眾想欣賞雲梯及梅山市區美景，可至阿里山美景直播─太平雲梯網路平台（https：／／www.youtube.com／user／Alishannsa／videos）欣賞現場即時畫面，另目前尚處於二級警戒，阿管處提醒遊客，到太平老街或周遭景點旅遊時，仍需注意做好防疫措施。