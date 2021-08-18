高雄市疾管處長何惠彬每天忙著防疫工作，未料今（18）日）早上被國民黨高雄市議員陳若翠通知到議會備詢，當面讚許她在這次防疫工作上的表現，接著就請她先行離席。民進黨高市多位議員擬參選人痛批作秀，濫用議員質詢權，阻撓高雄防疫工作。對此，陳若翠則喊冤說，議會列席備詢是天經地義，勿為選舉炒作妨害監督市政。

陳若翠今通知何惠彬到議會列席備詢，但目前為防疫期間，引發正反議論。民進黨鳳山區市議員擬參選人蘇致榮昨在臉書發文，提醒國民黨議員，行政部門有所分工，何惠彬是專業事務官，應專注在防疫工作上，議場上有市長、衛生局長備詢，足以可代表防疫團隊答詢相關問題，希望國民黨不要為了作秀，而影響高雄市防疫工作。

左營楠梓議員擬參選人黃偵琳也痛批，國民黨是不是把防疫處長叫來議會叫上癮了？既市議員邱于軒之後，今天又再度叫疾管處長到議會，防疫之路戰戰兢兢，疾管處長必須堅守崗位，不是讓國民黨民代呼之即來、揮之即去！

前鎮小港議員擬參選人黃彥毓認為，第一線防疫人員都很忙碌，更不用說須負責高雄疫情行政作業的疾管處長，這段時間忙到有家歸不得，陳若翠今天把疾管處長叫來議會？難道是邱于軒教的？

對此，陳若翠解釋，今天在議會進行本會期市政總質詢，邀請高雄市衛生局疾病管制處長何惠彬列席，聽取防疫質詢的內容，並當面讚許她在這次防疫工作上的表現，議員質詢市民關心的議題本來就是天職，市府官員也有義務到議會備詢，何來作秀影響防疫之有？現在是防疫關鍵期，無謂的口水無益於市民健康。

陳若翠指出，萬事莫如防疫急，但防疫工作不是戒嚴，也不能黑箱作業；相關資訊也要透明化，讓民眾能獲得最完整的防疫知識，包括確診者足跡與匡列者檢測結果，另外有關國內民間生產的疫苗有效性及保護力，也請市府能負起保護市民的責任，充分對外告知，不要順了黨意而逆了民意，輕率為市民接種沒有國際認證、保護力不明的「疫苗」。