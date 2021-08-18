有潛客在屏東小琉球的杉福潮間帶保育示範區發現遭丟棄的船錨、水泥柱，且因水流波動關係，已造成部分珊瑚局部受傷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

有潛客在屏東小琉球的杉福潮間帶保育示範區發現遭丟棄的船錨、水泥柱，且因水流波動關係，已造成部分珊瑚局部受傷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

小琉球又傳生態遭破壞！有潛水民眾17日在杉福潮間帶保育示範區水下5至7米處發現有遭丟棄的船錨、水泥柱，且因水流波動關係，已造成部分珊瑚局部受傷，畫面曝光後引起島上居民眾怒，海洋保育署18日查出是潛水業者為做人工魚礁所致，已交由屏縣府開罰懲處。

小琉球海洋志工隊得知有潛客在杉福漁港水下5至7米處，也就是杉福潮間帶保育示範區內，驚見不應該出現的船錨與水泥柱，且發現這些有重量的物體已因水流波動關係傷到珊瑚後，相當擔憂該處的珊瑚礁生態，他們說，從潛客拍的影像來看，部分珊瑚疑似有被砸斷。

「很擔心傷害擴大！」許姓志工指出，依目前觀察來看，部分珊瑚有局部受傷的狀況，若再不清除船錨與水泥柱，任其隨波流動，珊瑚勢必將承受更大的傷害，且範圍也有可能擴大，而發現當下因不知是否為單位施作工程所致，所以不敢亂動，只能通報琉球區漁會協助。

他說，團隊已有共識，若在下周三前未找到「工程主」，將視其等為海洋廢棄物並全部清除，同時也將在等待期間持續潛入水下觀察珊瑚狀況。

對此，琉球區漁會總幹事蔡寶興說，「看到照片時真的很憤怒」，聽聞不僅杉福潮間帶如此，漁埕尾潮間帶也有類似狀況，這些廢棄物看起來就像工程或定置漁網的用物，都有直接破壞珊瑚礁生態的可能，並進而減少漁源，因此強烈要求相關單位嚴加懲凶。

海保署獲報後，18日晚間查出是潛水業者為做人工魚礁所致，已將相關資料送至屏縣府。而縣府海洋及漁業事務管理所指出，獲報後確實在杉福潮間帶保育示範區的水下發現船錨、水泥柱，將依《漁業法》對業者處3到15萬元罰鍰，同時也評估清除作業，解決珊瑚遭破壞問題。