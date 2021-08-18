台股大盤在連續下跌9天，置死地而後生，今天終於收紅上漲164點，量能也回穩至4174億元，很多基本面好的股票可說是一吐怨氣，出現像樣的反彈與重生，台股這10天的走勢真的可說是「九死一生」！

不過，筆者看到台股連跌9天、反彈1天後，很多投資朋友還是緊張不安，心想著之後彈上來，到底要賣股票換現金、不做動作、還是要加碼買更多股票？台股後勢到底該怎麼去看？筆者在這邊給幾個清楚的大方向，供讀者做後勢的操作方針。

首先，論中長期的走勢，美國疫情發展是非常重要的指標，將決定就業復甦的力道，攸關聯準會（Fed）縮減購債的步調。觀察疫情變化，除了單日確診數之外，以前通常會再看死亡人數，但其實死亡率是落後指標，筆者認為更即時的指標，要看「住院人數」。這次美國Delta病毒疫情的大爆發，單日確診數已經高達25萬人，逼近今年1月的30萬人高峰，而死亡人數仍還在低檔徘徊，但若看住院人數，已經出現明顯的上升波，住院人數激增至7萬多人，會比觀察死亡人數更即時。

然後，與Fed縮減購債也有關的指標，就是8月的非農新增就業人口數，按照Fed鷹派官員所說，如果8月的新增就業也能高達80到100萬人，那Fed開啟縮減購債的態度就會更加明確。但是筆者認為，現在一些消費經濟數據，已經暗示美國經濟並不好，消費者信心指數創10年新低，7月零售銷售降幅也超過預期的差，都可能讓Fed延後QE退場的時程。澳洲已經研擬延後縮表，因為封城影響經濟復甦，經濟沒想像中的好，大陸經濟數據也很差，所以筆者認為美國的復甦是困難重重，也會被這波疫情影響，可能比想像中的更嚴重，但美國若能延後縮表，那絕對是全球股市大利多。

至於台股短期上，筆者認為要關注的就是當沖政策的變化，因為量要先回的來，台股後續才推得動。今天最新傳出確定要延長當沖降稅的優惠，台股就先反彈向上，但是具體延長多久與優惠稅率是多少，還沒拍板定案。筆者認為，若當沖優惠稅率能維持千分之1.5，並延長3年以上，那台股就會反彈的更大力，帶回更多的內資量能，台股就有本錢回到生氣勃勃的狀態，若再加上Fed的延後縮減購債，那台股就有機會反彈，指數年底前挑戰創新高，也是有可能的。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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