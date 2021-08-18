台北市各級學校即將於9月1日開學，但擁有4學季的溪山實驗小學已在今日悄悄開學，全校僅有6人請假，為迎接好久不見的114位學生，校長施春明還頭戴魔法帽、身穿黑色披風，變身魔法師迎接返校學子，孩子們也難掩興奮之情，碰碰跳跳跑回校園與同學相見歡。

施春明說，溪山採4學季規畫，表訂18日展開秋學季課程，事前對防疫資訊做足準備，並且張羅教師接種疫苗、關心居家學習狀態等，更舉行各班級的親師線上會議，逐項跟家長解釋返校後的防疫作為、研擬全體教師開學前防疫工作計畫等。

「小朋友都很想回學校！」經探詢學生到校意願後，施春明表示，有高達9成5的學生選擇返校上課，全校只有6位小朋友請假，主因是家長持保留態度，但即使學生未能到校，校方還是提供線上同步或錄影等方式，待課程結束後再追蹤學習成效。

除溪山實驗小學已開學之外，另間和平實驗國小也即將開課，預先在27日、30日及31日各上半天課，替「混成教學」進行預演，開學後也將採輪流到實體上課，搭配線上同步課程的做法。

北市教育局副局長陳素慧指出，只要校方欲恢復教學活動，都須遵循現有防疫指引，並隨時視疫情狀況做出因應，因實驗學校學制與一般學校不同，以往開學都無須提前報局，但因今年疫情嚴重，有要求3學期制的學校在開學前要先報備，目前僅有溪山、和平實小預先提報。