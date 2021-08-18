日本COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，迫使日本政府必須擴大並延長「緊急事態宣言」，連帶打亂首相菅義偉面對即將到來的自民黨總裁選舉，及解散眾議院改選等政治布局。

東京奧運日前落幕，根據多家日媒最新民調顯示，菅義偉內閣支持率不升反降，面對即將到來的相關選舉，讓自民黨內傳出首相換人的「逼宮」聲音。

根據時事通信社民調，菅內閣8月支持率29.0%、7月支持率29.3%，跌破30%進入所謂的執政「危險水域」，讓菅義偉政府的向心力開始下降，要維持政權已變得困難。

日本「西日本新聞」報導，日本疫情擴散造成「緊急事態宣言」對象地區擴大並延長到9月12日，讓菅義偉原先設想的9月上旬解散眾議院，並在之後進行自民黨總裁（黨主席）選舉「不投票連任」的如意算盤，事實上可說已然落空。

菅義偉雖然試圖在解散眾議院前找尋新的可能路徑，但眼看內閣支持率已跌落到「危險水域」，如果支持率再繼續低空飛行的話，恐將讓自民黨內「倒菅」帶有現實可能。

菅義偉昨天晚間在首相官邸舉行記者會，被問到眾議院解散時期時說，「目前還是應該以防疫對策為最優先，我會以內閣總理大臣身分做該做的事」。

他避談明確解散時期說，「總選舉及（眾議員）任期一天天逼近，雖然解散的選項愈來愈少，但必須在其中做出選擇」。

隨著「緊急事態宣言」延長，也迫使菅義偉必須重新思考眾議院的解散戰略。菅義偉擔任自民黨總裁任期到9月30日屆滿，眾議員任期則到10月21日止。

菅義偉原希望在9月5日東京帕運閉幕後召集臨時國會，然後宣布解散眾議院，並期待在總選舉獲勝後，能挾其氣勢讓他在自民黨總裁選舉順利「不投票連任」。

不過，日本政府相關人士說，菅義偉的如意算盤隨著宣言延長到9月12日，「事實上已經落空」。

菅義偉認為解散眾議院條件之一就是「疫情平息」，他跟親近的自民黨幹部說，「不該在宣言發布期間解散（眾議院）」。

自民黨正檢討總裁選舉時程為9月17日公告、9月29 日投開票，如果9月12日能夠如期解除「緊急事態宣言」的話，那9月17日前還有可能解散眾議院。

不過，自民黨內看法普遍認為，「這樣的時程太過緊湊，現實上不太可能」。

另一方面，菅義偉內閣支持率低迷，自民黨內也有愈來愈多看法認為要避免「不投票連任」，必須透過多人競選進行正式選戰，才能吸引選民關注，進而有利自民黨打接下來的眾議院選戰。

前總務大臣高市早苗已表達角逐自民黨總裁意願，並向身旁人士透露「到時候能不能順利出馬雖然還是未知數，但我已做好心理準備」；自民黨內最大派閥細田派部分人士，看似有意相挺高市。

一旦自民黨總裁選舉出現競爭對手，在黨內無派閥所屬的菅義偉的支持基礎，就只剩下前首相安倍晉三及副首相麻生太郎，這兩人都曾任首相，目前也都支持菅義偉連任總裁。

麻生跟身旁人士這麼說，「反正會解散，就算接近任期屆滿前再宣布也沒關係」，暗示如果疫情無法平息，可以拖到眾議員任期快屆滿時再解散眾議院，然後到11月再進行總選舉的可能性。

不過，本月22日將舉行橫濱市長選舉，結果如何恐將左右菅義偉的命運。橫濱市位於菅義偉「政治地盤」的神奈川縣，如果他力挺的前國家公安委員長小此木八郎不幸敗北，可能將造成菅義偉在黨內一口氣失去向心力。

這讓日本政府相關人士充滿危機感，「如果連自己的地盤都贏不了的話，首相的面子就完全掛不住了」；自民黨內屆時可能要求換人帶領選戰，黨內氛圍也可能變成焦躁不安。