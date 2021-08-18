高市府公布境外移入確診個案相關活動足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府公布境外移入確診個案相關活動足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府公布境外移入確診個案相關活動足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄18日並無新增本土確診個案，但中央流行疫情指揮中心公布高雄一名境外移入女性確診個案，5月中旬從印度入境，她到隔離期滿的PCR採檢均呈陰性，由於將返回印度於17日自行到院進行採檢陽性確診，高市府衛生局從CT值及血清抗體檢驗判斷為舊感染個案，評估社區感染風險極低。

高市府衛生局說明，確診女子為40多歲女性，戶籍地在高雄市路竹區，她在5月17日從印度入境，當時有輕微咳嗽症狀，隔日PCR檢驗結果為陰性，並於集中檢疫所檢疫，5月30日解除隔離前再度採檢PCR結果也為陰性，解除隔離後就返回路竹家中，8月17日因為準備再度出國，自行到院採檢PCR結果為陽性確診，CT值33.1。

衛生局指出，確診女子收治住院後，確認她近3個月均無呼吸道症狀，也無相關就醫史，經再次採檢複驗，PCR檢驗結果又呈現陰性，且血清抗體Anti-S大於5000、Anti-N=149.1、IgM陰性、IgG陽性，配合她在7月23日已接種第一劑AZ疫苗，綜合研判確診女子應為舊感染個案，康復後3到5個月內PCR呈現陰陰陽陽狀況，評估社區感染風險極低。

為了針對個案進行疫調追蹤，市府共匡列其家人與密切接觸者12人、一般接觸者15人，對相關接觸者採檢鼻咽拭子及血清抗體，配合就醫史及血清抗體檢驗結果，並無發現接觸者有疑似近期感染狀況，應排除個案具社區傳染風險，由於高度懷疑可能感染地點為印度，高市府將針對該案密切追蹤。

高市府也公布確診個案的相關活動足跡，確診女子曾在8月3日到16日之間去過7-ELEVEN路飛門市、全聯福利中心路竹國昌店、全家便利商店湖內正億店、7-ELEVEN辰皓門市、星巴克路竹門市、7-ELEVEN新東專門市、7-ELEVEN竹滬門市、台鐵路竹車站、楠梓車站、28號公車(楠梓公車轉運站到文藻)、新光三越高雄左營二館、新左營站、岡山站、搭乘公車R71A(正義社區站到岡山轉運站)、麥當勞高雄路竹店。