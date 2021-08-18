台中市致力於推動美樂地公園，18日卻引起市議員謝明源等人的抨擊，質疑公園是複製貼上沒有因地制宜，公園內很多遊具根本是罐頭遊具2.0，是為達成政績而趕進度；甚至未考慮到身障者根本是一個失敗的政策。建設局長陳大田說，推動美樂地公園都先聽民眾建議再設計，對於需要改善部份會進行改善。

市議員陳世凱、林德宇說，烏日自強公園線上說明會規劃圖顯示，只有一座盪鞦韆及一座攀爬組，不只不符合孩童遊玩更毫無特色。建設局及廠商思維如罐頭般，新北、彰化、屏東都有非常創意的遊具空間給民眾遊玩，市府應仔細參考家長及小朋友需求。

市議員陳淑華說，中市預計今年底前改善70座公園，最近公布20座公園規畫圖，遭質疑設計過程未聽取民眾意見，完成後才開放填寫回饋，令民眾相當不滿；抨擊許多公園設計幾乎是「複製貼上」，沒有因地制宜及重視使用者需求，顯然是為達成政績趕進度。

謝明源、蕭隆澤說，建設局在改造遊戲場時應該更貼近使用者需求設計，遊具不是好看就好，能玩好玩才是重點。公園設計要擴大公民參與，每個公園不是都長得一樣，除符合居民需求外，也要因地制宜，不要為衝政績犧牲兒童遊戲場，變成另外一種罐頭公園。

陳大田強調，共融公園於規畫設計過程皆邀集地方里長、市議員、公園周邊市民及公民團體辦理設計意見交流會，並彙整各方意見後再辦理細部設計，過程也邀集專家學者、公民團體及相關管理單位；待審查核定後，施工前也再辦理說明會，落實公民參與機制，打造好玩且符合地方期待的特色公園。