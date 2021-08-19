有些人平時看起來隨和，談戀愛卻很任性，面對男友時特別易怒，星座運勢網站「星座上上簽」點名，白羊座、處女座、雙魚座的女人在愛情中最容易生氣，一點小事情都會引發她們的怒火，動不動就對男友發脾氣，常常讓對方感到莫名其妙。

▍1.白羊座

白羊女單純又熱情，性格直來直往，沒有心機，許多人以為她們談戀愛時應該很好相處，其實她們非常急躁，對待男友和朋友的態度差很多，常常會耍脾氣、耍任性，希望另一半能包容自己的一切。白羊女也知道自己很易怒，但又改不了這個壞脾氣，如果因此跟男友吵架，內心也會感到非常難過。

▍2.處女座

處女女用高標準要求自己，也用一樣的標準要求另一半，她們在意許多細節，當男友說錯話或做錯事，她們瞬間就會感到非常憤怒。而且處女女會記仇，這些惹她生氣的事情會慢慢累積在她的心裡，等到某天爆發的時候情況就會非常嚴重，到時要平息她的怒火將非常困難。

▍3.雙魚座

雙魚女對戀愛有太多幻想，希望對方能把自己當成小公主般寵愛，她們對朋友很溫柔，但面對男朋友卻很任性，希望對方能無限的包容自己，如果有一點不順心的地方，就會被雙魚女無限放大，很容易因為小事生氣，而且她們在愛情中常常期待太高，像是預設對方會製造驚喜、準備小禮物，如果沒有如願以償，她們就會生氣，常常讓另一半感到莫名其妙。