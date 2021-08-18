健康情形不佳的4匹成馬，於16日凌晨送至清境農場馬廄緊急收容安置，由馬場內專業照護團隊協助照料。（桃園市動保處提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園龜山春天農場遭指控虐馬，先前有2匹半歲的幼馬死亡，桃園市動保處監控場內其餘4匹成馬，發現2匹有營養不良性貧血及代謝症候群。18日由台大獸醫專業團隊解剖死亡的幼馬，動保處今天依動保法對春天農場裁罰10萬並移送地檢署。

動保處表示，春天農場因不當飼養動物致涉及虐待一案，依行政程序法已完成馬主及農場相關人員的意見陳述，18日將業者過去的作為、幼馬死亡等事證，對業者違反動物保護法第5條第2項及第6條規定，且情節重大，依同法第25條檢附相關事證後函送地檢署偵辦。

談及解剖結果，動保處長王得吉表示，解剖檢驗需要時間判別，最快2週最慢則需2個月，解剖報告出爐後會再補交至地檢署，目前尚無法針對是否有虐馬進行說明。不過會對業者無申請動物展演許可，公開以動物進行展演行為，涉違反動物保護法第6之1條，並依同法第26條，進行行政裁罰10萬元。

動保處指出，健康情形不佳的4匹成馬，於16日凌晨送至清境農場馬廄緊急收容安置，由馬場內專業照護團隊協助照料。其中1匹母馬原已相當瘦弱，無法自行站立，狀況一度十分危急，經專業人員連續2、3天全力照護，並配合獸醫師指導，幸於今已撤除支撐腹帶，可以自行站立步行，食慾與健康狀況恢復良好。

另外，動保處考量，8月11日已有1匹幼馬死亡，且評估另匹幼馬極度虛弱，且現場並無法立即有效進行硬體改善，因此以緊急安置方式將該匹幼馬運送至附近安置地點，期間並由獸醫師妥善照顧，但後來仍不幸死亡。至於春天農場所飼養的兔子，也經協商安排轉介至愛兔協會協助安置，保護兔子健康安全。