桃園市長鄭文燦18日視察實物銀行，正好有梁姓新手媽媽來領物資，她透露原靠擺攤賣二手衣維生，但疫情爆發陷入困頓，連奶粉錢都成問題，鄭化身一日店長幫忙挑生活物品，社會局指出，三級警戒期間整體服務個案增1成，其中宅配更大增3成，助近貧家庭撐過疫情。

鄭文燦說，社會局分別在南、北2區各設置1家實物銀行旗艦店，還有20家實物銀行分行、69處民間物資發放站，方便民眾就近申請民生物資，也結合121家餐飲業者、超商及賣場，提供愛心餐食券及實物代券，並結合桃園市市民卡APP，讓有熱食需求的民眾透過手機查詢愛心店家位置，憑券至店家兌換餐食。

鄭文燦說，為照顧特殊物資需求個案，今年起結合「社團法人中華安得烈慈善協會」，針對嬰幼兒、老人或身障等特殊營養補給需求的弱勢家戶，提供客製化物資，年初也特別推出「物資箱宅配到家」服務，讓有需要的民眾在疫情期間也能滿足基本生活需求。

社會局救助科指出，5月19日三級警戒實施以來，受益家戶從1935戶增加到2150戶，其中宅配量從625戶增加至800戶，今年來已累積宅配4632箱、提供7526張愛心餐食券及實物代券。

救助科指出，安家實物銀行都有專業社工進駐，不限中低收入戶，只要負擔家計者失業、突發事故、待業或無薪假，導致生活陷困，都能到22家銀行或分行提出需求，經評估後即可立即發放物資，照顧近貧家庭。

今有擺攤維生的梁姓婦人，抱著襁褓中的女娃來領取物資，她提到疫情無法擺攤又碰到房租壓力來求助，不但順利領到小孩尿布等物資，社會局也將協助申請中低收身分。

鄭文燦說，受到疫情影響，弱勢家庭的照顧更加重要，社會局除辦理安家實物銀行外，也延續109年擴大急難紓困計畫，截至8月12日止累計9萬2243件補助案件，補助金額超過17億元；另針對低收、中低收入等老人、兒童、少年及身心障礙者，提供關懷弱勢加發生活補助，5月至7月之間採一次性補助，每人每月加發1500元，截至8月12日止共計6萬472人受益，發放金額達2億6997萬3000元。