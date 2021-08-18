騰訊控股今（18）天發布了2021年第二季度及半年度業績報告。第二季度騰訊營收1383億元（人民幣，下同），年增20％；淨利潤425.9億元，年增29％，相較第一季度淨利年增65％，第二季淨利增速明顯放緩。

第一財經報導，國信證券研報分析稱，騰訊淨利潤增速下滑已在市場預期內。需要注意的是，淨利潤增速放緩主要由公司主動投資所導致，短期內淨利率會受到一定影響，而非收入增速放緩或經營層面問題。

研報指出，騰訊對遊戲出海、產業互聯網、短視頻的投資，能夠為騰訊下一階段的增長蓄力。當前股價已充分反應市場對政策、淨利潤增速放緩的擔憂。截至今日收盤，騰訊股價已從2021年2月18日的773.9港元下跌43.6％至436.2港元。

騰訊公布資料顯示，本季度微信及WeChat合併月活躍用戶數12.5億，年增長3.8％；QQ移動終端月活躍使用者數達到5.9億，年減8.8％；收費增值服務2.3億，年增長12.8％；視頻付費會員數年增長9％至1.25億；音樂付費會員數年增長41％至6600萬。

針對此前因未成年人遊戲而引發的爭議，此次騰訊在財報中強調稱，2021年8月，騰訊進一步加強了在中國對未成年人的保護措施；2021年第二季度，16歲以下玩家對騰訊在中國遊戲流水的占比為2.6％，其中12歲以下玩家的流水占比為0.3％。