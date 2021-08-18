莒光號撞死闖平交道行人 台中龍井沙鹿間路線中斷 19:012021/08/18 中時新聞網 張達智 、中時、 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵傍晚發生死亡事故，一列554車次莒光號（潮州開往花蓮），下午5時47分行經龍井、沙鹿間的安良街平交道南端（K194+270），撞上一名侵入路線的民眾。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵傍晚發生死亡事故，一列554車次莒光號（潮州開往花蓮），下午5時47分行經龍井、沙鹿間的安良街平交道南端（K194+270），撞上一名侵入路線的民眾，台中市消防局獲報派遣沙鹿分隊，出動消防車2輛、救護車1輛，5時57分到場時，發現該民眾血肉模糊，已明顯死亡，無送醫。 目前死者年齡、性別暫時無法辨識，由鐵路警察調查死者身分中。龍井、沙鹿間路線南下、北上列車皆有延誤情形。 中市推公車紓困三部曲 盧秀燕助業者共度疫情難關 台中潭子新田三號登山步道邊坡崩塌 已封閉待修復 #沙鹿 #龍井 #民眾 #莒光號 #路線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苦情女情傷一路闖紅燈逆向撞死人 判1年2月泣：打從心裡要好好騎 08:152021/08/18 社會 店內遭竊報案違停被開單 他調監視器一看疑：警裝民眾檢舉？ 12:422021/08/16 社會 寧德時代 豪賭鋰電池路線 04:102021/08/17 全球財經 台鐵集集=車埕路段遭土石中斷 恢復通車時間延至8月20日 22:162021/08/14 生活 基隆男手臂遭砍傷 民眾質疑維安：來廟口看砍人？ 17:582021/08/15 社會 七夕明登場 基隆5條超浪漫景點路線歡迎來放閃！ 12:222021/08/13 生活 神明頭上動土獲報應了 鹿港鳳山寺百年神像遭竊一日破案 12:402021/08/18 社會 確診者足跡遍布「4路線37站」 北捷每2小時清消一次 19:132021/08/18 生活 國光客運代駛基隆–新店1551路線 每車次平均載客數僅10人 17:362021/08/12 生活 萬隻燕子棲息在花蓮新港街道上 民眾愛車遭「糞雨」 襲擊 18:352021/08/13 生活 中國與立陶宛間中歐班列運輸中斷消息不實 16:302021/08/18 兩岸 社會熱門新聞 街頭追砍動機曝光？兇嫌曾多次「襲臀猥褻」自助餐老闆遭斥 - 社會 1歲童受虐昏迷 保母竟瞎扯噎到 - 社會新聞 - 中國時報 女「背對背」坐機車後座拿比薩 網傻：等紅燈不尷尬？ - 社會 男友被二寶火辣闆娘倒追 正宮見露骨對話怒：關心到床上 - 社會 涉接觸國防大學校長張哲平 檢調搜索退役將校錢耀棟、魏先儀到案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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