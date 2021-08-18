台鐵傍晚發生死亡事故，一列554車次莒光號（潮州開往花蓮），下午5時47分行經龍井、沙鹿間的安良街平交道南端（K194+270），撞上一名侵入路線的民眾，台中市消防局獲報派遣沙鹿分隊，出動消防車2輛、救護車1輛，5時57分到場時，發現該民眾血肉模糊，已明顯死亡，無送醫。

目前死者年齡、性別暫時無法辨識，由鐵路警察調查死者身分中。龍井、沙鹿間路線南下、北上列車皆有延誤情形。