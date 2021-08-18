屏東太平洋百貨於18日接獲衛生局通知確診者足跡後，業者緊急發出聲明指出，為提供顧客安心購物及員工安全工作環境，除依照政府清潔消毒要求，也在晚間下午6時提早打烊，進行大規模消毒作業。

業者表示，將持續啟動防疫因應措施，落實全民防疫，以確保消費者及員工安全為優先要務，致力為消費者打造舒適的消費空間。同時強調，館內多數員工完成第一劑疫苗施打，且每小時進行美食街桌椅、每2小時進行電梯、手扶梯消毒清潔；加上實聯制等加強防疫措施查核。

屏東太平洋百貨表示，將秉持企業責任及經營理念，嚴格遵守政府規範及傳遞正確防疫訊息，與民眾一起攜手共同抗疫。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。