印尼政府18日公布7月出口額較6月下滑4.5％至177億美元，突顯印尼封城對經濟活動造成的衝擊。若與去年同期相比，7月出口額年增29.3％，也創下今年2月以來最小年增幅，且低於分析師預期的30.2％，所幸煤價與棕櫚油價飆漲讓印尼7月貿易順差擴大至25.9億美元，與6月相比幾乎擴大1倍。