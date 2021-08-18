印尼7月出口額月減4.5％ 19:012021/08/18 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼政府18日公布7月出口額較6月下滑4.5％至177億美元，突顯印尼封城對經濟活動造成的衝擊。若與去年同期相比，7月出口額年增29.3％，也創下今年2月以來最小年增幅，且低於分析師預期的30.2％，所幸煤價與棕櫚油價飆漲讓印尼7月貿易順差擴大至25.9億美元，與6月相比幾乎擴大1倍。 台股前7月漲2514點 券商自營獲利年增447% 《證交所》7月全體券商獲利百億元 月減25％ #出口額 #印尼 #億美 #印尼政府 #突顯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》ADR跌3％ 台積電探近3月低 10:522021/08/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：意外疲弱 美7月零售銷售額月減1.1％ 09:442021/08/18 財經 美7月零售銷售 跌幅超預期 04:102021/08/18 全球財經 青銀共學防疫 高市青年局揪志工拍片做公益 09:512021/08/18 寶島 《美股掃瞄》零售額弱＋家得寶帶衰 標普500創1個月最大跌幅 09:102021/08/18 財經 《國際經濟》日7月出口增幅連5月逾2位數 力道稍緩美中不足 10:012021/08/18 財經 塔利班奪阿富汗傷美威信 拜登滿意度7個月新低 10:582021/08/18 國際 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油高點回落 09:442021/08/18 財經 《國際產業》東南亞疫情撲朔迷離 日車商頻停產不安 16:492021/08/18 財經 《晨間解盤》反彈上看月線 後續盯2變化(倫元投顧提供) 07:452021/08/18 財經 9月1日開學 教職員要打疫苗 學生須戴口罩 04:102021/08/18 焦點要聞 財經熱門新聞 台股神逆轉 他預言「驚天軋空、三雄漲停」 網朝聖瘋喊：先知 - 財經 今年前5月網購遭盜刷近6.3億 聯卡中心點名這3個網站最危險 - 財經 - 工商 獨家》當沖降稅確定延三年 行政院明天拍板 - 財經 - 工商 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台積最慘地板價還沒來 進場恐「殺頭」？專家爆散戶保命價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。