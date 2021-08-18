日本財務省18日公布，7月日本出口額較去年同期增加37.0％，雖然低於6月的48.6％年增幅，也不及分析師預期的45.0％年增幅，但仍舊締造連續5個月維持二位數百分比成長率的佳績。7月日本對歐盟的鋼及汽車零件出口額年增46.1％，是整體出口成長的最大助力。日本對亞洲的半導體出口，以及對美國的汽車零件出口也大幅成長。