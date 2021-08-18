日本出口額連5個月締造二位數百分比成長率 19:012021/08/18 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本財務省18日公布，7月日本出口額較去年同期增加37.0％，雖然低於6月的48.6％年增幅，也不及分析師預期的45.0％年增幅，但仍舊締造連續5個月維持二位數百分比成長率的佳績。7月日本對歐盟的鋼及汽車零件出口額年增46.1％，是整體出口成長的最大助力。日本對亞洲的半導體出口，以及對美國的汽車零件出口也大幅成長。 連四月拋售 陸持有美債 8個月新低 《國際經濟》日7月出口增幅連5月逾2位數 力道稍緩美中不足 #出口額 #締造 #位數百分比 #成長率 #日本對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》類股輪動加快 成長股與價值股並重布局 08:202021/08/18 財經 婦人欠稅還經常出國旅遊 脫產給前夫及媳婦遭管收 17:342021/08/18 社會 《半導體》飛騰仍是關鍵 外資維持世芯-KY加碼評等 12:172021/08/18 財經 陸GDP預測 外資持續下調 04:102021/08/18 全球財經 疫情一波波 企業手握現金創高 04:102021/08/18 全球財經 高端加開20歲以上接種 新北副巿長：不要只給7、8年級一種選擇 15:392021/08/18 生活 《國際產業》東南亞疫情撲朔迷離 日車商頻停產不安 16:492021/08/18 財經 1分鐘讀財經》不忍殺當沖稅肥鵝 降稅延長3年或5年時間曝 08:272021/08/18 財經 「戽斗」變正妹！看準黃金矯正期可免開刀 10:242021/08/18 健康 免用1千換振興券 蔡英文下令全黨「捍衛政策路線」 15:472021/08/18 政治 澳洲擬延後縮表 澳元走跌 04:102021/08/18 全球財經 財經熱門新聞 今年前5月網購遭盜刷近6.3億 聯卡中心點名這3個網站最危險 - 財經 - 工商 獨家》當沖降稅確定延三年 行政院明天拍板 - 財經 - 工商 顏益財：航運成了迷因股 - 財經要聞 - 工商時報 台積最慘地板價還沒來 進場恐「殺頭」？專家爆散戶保命價位 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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