新冠肺炎疫情肆虐之今，對全球帶來重大影響，且回不去了。金管會主委黃天牧18日出席第4屆今周刊國際高峰會時表示，疫情期間除了處理疫情問題，也要同時塑造疫後新典範，面對永續發展，他預期全球會面臨4大重要課題。

黃天牧指出，2020年疫情初期的時候，美國紐約時報專欄作家寫了一篇文章，探討疫情之前和疫情之後世界的改變。去年4月美國前國務卿也發表過一篇文章，重點是新冠疫情會讓世界永遠「回不去」原來的情況。

黃天牧認為，疫後大家都關心全球經濟發展，其中，永續有4大議題最值得關注。一、設定淨零碳排目標；二、加重金融市場角色，金管會也正在努力，透過金融機構投資和融資的力量，促進經濟轉型轉型達到淨零碳排。

三、尋求公正轉型，關心弱勢族群和中小企業，讓不同社經地位或不同規模大小的企業都能在轉型過程得到適當輔導；四、重視社會永續。

黃天牧並引述「午夜前十年的倒數計時（TenYears to Midnight）」一書，指出人類未來發展潛藏5大危機，包含不對等的發展、來自科技的破壞、人口高齡化、極端化以及喪失信任。

黃天牧強調，危機也可能是機會。疫情讓各界意識到數位進程重要性，和供應鏈產銷營運模式轉變帶來的新機會；社會結構轉變也是如此，看到社會不平等的同時，可用更多創新商品服務來解決不同的需求。

黃天牧指出，去年7月有報告顯示，疫情期間有擁抱ESG的企業股價及營運績效的表現，都比沒有擁抱ESG的企業更好；在永續金融方面，金管會將持續透過政策導引，希望金融機構不僅有足夠韌性因應氣候變遷，也能透過投資和融資協助經濟邁向低碳轉型目標，並符合國際對氣候變遷資訊揭露的標準。