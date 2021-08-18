台股今天上演V轉秀，收漲164.91點，三大法人合計買超新台幣6.62億元，呈現土洋對作。外資賣超22.35億元，台積電淪提款機，外資賣超2.5萬張，逆勢買超面板雙雄、貨櫃三雄以及金融股。

台股開高走低，終場上漲164.91點作收，終止連9黑，收16826.27點，成交金額4174.87億元；三大法人合計買超6.62億元，自營商買超18.8億元，投信買超10.17億元，外資及陸資賣超22.35億元。

台新投顧副總經理黃文清分析，台股自高點18034.19點已經下跌超過1000點，今天終場出現帶量長下影線，指數止跌回穩，不過後續需靜待籌碼消化沉澱，且先重回半年線、再進一步收復季線，台股才有望重返多頭格局。

當沖降稅政策延長有譜，相關財金部會初步達成共識。黃文清說，台股今年以來外資持續賣超，內資行情相當熱絡，帶動各族群輪番上攻。當沖降稅延期成為台股定心丸，有助內資回流，也是今天量能回升重要關鍵。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則說，航運股轉強，帶動台股氛圍再度活絡，估航運族群今天當沖交易量能可觀。

台指期今天拉高結算，本土期貨法人指出，三大法人淨空單減少169口，至1萬5598口。其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加272口，至2萬7393口。

觀察外資買賣超，買超第一名個股為群創，共買超3.9萬張，第2名長榮1.9萬張，買超陽明1.8萬張、排名第3。4至10名依序為友達、元大金、萬海、長榮航、永豐金、臺企銀與玉山金。

外資賣超2.5萬張台積電最多，聯電居次、共1.8萬張，元大台灣50賣超1.2萬張，排行第3。4至10名依序為宏碁、開發金、富采、期街口布蘭特正2、鴻海、國泰智能電動車與台達電。

自營商今天雖站在買方，不過買超前3名均為反向ETF，包含元大台灣50反1、國泰台灣加權反1與富邦台灣加權反1，避險意味濃。（編輯：黃國倫）1100818